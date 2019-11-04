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Краснобаев о решении КДК: «Со стороны АБФФ это какая-то травля. Видимо, эти люди хотят войны. Они получат войну»

05.11.2019 20:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев прокомментировал сегодняшнее решение КДК АБФФ относительно матча с «Шахтером» (1:1).

– Считаем, что это попытка оказать давление на клуб. Накануне важных матчей в чемпионате Беларуси, где у клуба есть возможность показать один из лучших результатов в истории. Сегодня было заседание. Представителей «Динамо» отстранили от заседания, не дав сказать ничего сказать по рассматриваемым вопросам.

Таким образом, мы не могли ни оспорить, ни внести какие-то комментарии. При принятии решения это ничего не учитывалось. Считаем, что со стороны АБФФ это какая-то травля. Не знаем, кому это нужно. Люди творят, что хотят. Видимо, они хотят войны. Они получат эту войну.

– Обжаловать будете?

– Безусловно. В рамках действующего футбольного законодательства. У нас есть на это право и время. Единственное, что смогли лишь на сайте увидеть само решение. Мы не знаем, как оно принималось. Протокола заседания у нас нет. В любом случае, будем это все запрашивать. Посмотрим, чем руководствовались члены КДК, когда принимали это решение. После этого будем подавать апелляцию. Сейчас все мы, руководство и футболисты, мягко говоря в шоке. Считаем, что нам решили объявить войну.

– В шоке от сумм?

– Нет, мы в шоке от общего подхода. Одного из ключевых игроков, Сергея Кисляка, дисквалифицировали на пять матчей. Это максимальное наказание по данной статье. По остальным статья применили максимальные наказания. При том, отклонив наше ходатайство на участие в заседании КДК. Нас пригласили на заседание, наши представители приехали из Бреста. Это неблизкий путь. А на рассмотрение вопросов их не допустили. Десять минут поговорили ни о чем и сказали нашим представителям, что они свободны. Расцениваем это как определенную издевку, – сказал Краснобаев.

Кисляк дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 1275 рублей, бресткое «Динамо» оштрафовано на 17850 рублей и другие итоги заседания КДК АБФФ

 
Теги: Брест
 
 
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Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев прокомментировал сегодняшнее решение КДК АБФФ относительно матча с «Шахтером» (1:1).
 
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