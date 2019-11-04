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«Верона» запретила фанату посещать матчи до 2030 года. Он назвал Балотелли «негром»

05.11.2019 20:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Верона» выступила с заявлением касательно слов главы фанатского движения клуба Луки Кастеллини в адрес нападающего «Брешии» Марио Балотелли.

«Верона» запретила Кастеллини посещать матчи клуба до 30 июня 2030 года.

Клуб решил наказать фаната, так как счел его высказывания нарушающими статьи 6 и 7 Кодекса поведения и противоречащими этическим принципам и ценностям «Вероны».

 
 
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«Верона» выступила с заявлением касательно слов главы фанатского движения клуба Луки Кастеллини в адрес нападающего «Брешии» Марио Балотелли.
 
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