Андрей Капский после БАТЭ – «Ислочь»: «Мне уже сегодня все выдали болельщики наши. Вот тренера спросите, что он вам расскажет»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель правления БАТЭ Андрей Капский после матча с «Ислочью (2:4) не захотел общаться с журналистом программы «Спорт-кадр».

«Мне уже сегодня все выдали болельщики наши. Вот тренера спросите, что он вам расскажет», – сказал Капский.

Иван Головатый: «Идите вон к Ташуеву. Он вам все комментарии, какие хотите, даст»