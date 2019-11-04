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Андрей Капский после БАТЭ – «Ислочь»: «Мне уже сегодня все выдали болельщики наши. Вот тренера спросите, что он вам расскажет»
05.11.2019 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель правления БАТЭ Андрей Капский после матча с «Ислочью (2:4) не захотел общаться с журналистом программы «Спорт-кадр».
«Мне уже сегодня все выдали болельщики наши. Вот тренера спросите, что он вам расскажет», – сказал Капский.
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Андрей Капский после БАТЭ – «Ислочь»: «Мне уже сегодня все выдали болельщики наши. Вот тренера спросите, что он вам расскажет»
Председатель правления БАТЭ Андрей Капский после матча с «Ислочью (2:4) не захотел общаться с журналистом программы «Спорт-кадр».
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