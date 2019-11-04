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Председатель Смолевичского райисполкома: «Даже не думаем становиться «лифтерами». Если попали в высшую лигу, то надолго»
05.11.2019 20:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель Смолевичского райисполкома Михаил Загорцев поделился эмоциями после выхода команды в высшую лигу.
«Тогда было не наше время. Может быть, случайно вышли в высшую лигу. Состав был 35-36 лет. Выйти в высшую лигу – это не самоцель. Выходить нужно, чтобы показывать уверенную игру.
Сейчас очень серьезно работали над составом. Костяк из молодежи. Если будем укрепляться, то только молодыми игроками. Даже не думаем становиться «лифтерами». Если попали в высшую лигу, то надолго. Все условия для этого созданы», – заявил Загорцев.
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Председатель Смолевичского райисполкома: «Даже не думаем становиться «лифтерами». Если попали в высшую лигу, то надолго»
Председатель Смолевичского райисполкома Михаил Загорцев поделился эмоциями после выхода команды в высшую лигу.
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