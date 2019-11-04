Спортивный директор «Руха»: «Арендуем автобус у брестского «Динамо». Надеюсь, скоро появится свой»

Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор «Руха» Сергей Присяжнюк рассказал о планах клуба, если команда выйдет в высшую лигу.

«Арендуем автобус у брестского . У них они есть, поэтому обращаемся. Надеюсь, скоро появится свой.

Если выйдем в высшую лигу, то бюджет вырастет. Думаю, что ненамного. И сейчас бюджет у «Руха» немаленький, мы же задачу выполняем.

Где будем играть в случае выхода в высшую лигу? Этот вопрос открыт. Может, как «Милан» и «Интер», так и мы будем с брестским «Динамо» делить стадион», – сказал Присяжнюк.