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Ковальчук о решении КДК: «Вообще не обосновали: что, как, почему такие штрафы? Похоже, на нас оказывается давление»
05.11.2019 20:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный директор брестского
– Если честно, мы в шоке. Наш клуб и Сергей Кисляк получили максимально возможные наказания. Самое обидное, что наших представителей даже не пустили на заседание. Хотя в приглашении было указано обозначить своего представителя. Поехали клубные юристы, но толку от этого никакого. Просто выставили за дверь, сами приняли решение, ничего не объяснили и не выслушали нашу точку зрения.
Не понимаем, кому выгодно штрафовать нас по-максимуму. Естественно, будем обжаловать это решение, писать апелляцию. Нарушения были, но рассматривать их в одностороннем порядке и наказывать по-максимуму, считаю, несправедливо.
– Личка на пресс-конференции на вопросы про судей отвечал очень корректно, но все равно получил наказание.
– По Марцелу вообще большой вопрос. Я даже не знаю, за что его наказали. Нам вообще не обосновали: что, как, почему такие штрафы? Если честно, очень и очень странно. Похоже, на нас оказывается давление. Концовка чемпионата, будут нервничать игроки... Но мы будем защищать и клуб, и своих футболистов.
– Статья называется «Иные нарушения»…
– Абсолютно верно. По Милевскому точно так же. Никакой конкретики. «Иные»… Любого можно оштрафовать, а за что – вопрос, – рассказал Ковальчук.
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Ковальчук о решении КДК: «Вообще не обосновали: что, как, почему такие штрафы? Похоже, на нас оказывается давление»
Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал решение КДК АБФФ наказать клуб по итогам матча с «Шахтером» (1:1).
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