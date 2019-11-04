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Андрей Костицын стал капитаном сборной Беларуси на Турнире четырех наций. Стасенко и Белевич – ассистенты
05.11.2019 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Капитаном сборной Беларуси на предстоящем Турнире четырех наций в Лиепае станет форвард минского «Динамо»
Сегодня также было объявлено о том, что хоккеист по завершении международной паузы будет выполнять те же функции в клубе.
Ассистентами Костицына в сборной Беларуси станут защитник «Витязя» Николай Стасенко и форвард нижегородского «Торпедо»
Напомним, национальная команда отправится в Лиепаю в среду днем. В Латвии ей предстоит сыграть матчи с соперниками из Франции и Словении, а также против хозяев турнира.
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Андрей Костицын стал капитаном сборной Беларуси на Турнире четырех наций. Стасенко и Белевич – ассистенты
Капитаном сборной Беларуси на предстоящем Турнире четырех наций в Лиепае станет форвард минского «Динамо» Андрей Костицын.
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