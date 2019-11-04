Андрей Костицын стал капитаном сборной Беларуси на Турнире четырех наций. Стасенко и Белевич – ассистенты

Источник материала: Tribuna.com

Капитаном сборной Беларуси на предстоящем Турнире четырех наций в Лиепае станет форвард минского «Динамо» .

Сегодня также было объявлено о том, что хоккеист по завершении международной паузы будет выполнять те же функции в клубе.

Ассистентами Костицына в сборной Беларуси станут защитник «Витязя» Николай Стасенко и форвард нижегородского «Торпедо» .

Напомним, национальная команда отправится в Лиепаю в среду днем. В Латвии ей предстоит сыграть матчи с соперниками из Франции и Словении, а также против хозяев турнира.