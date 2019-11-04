Вадим Гайдученко: «На памяти только Шкуринский. Из тех молодых, кто смог заиграть в БГК»

Источник материала: Tribuna.com

Полусредний сборной Беларуси и «Сен-Рафаэля» поделился мнением, почему молодые игроки не спешат переходить в БГК.

«Если игрок хочет развиваться и расти в мастерстве, он старается уехать куда-то за границу. Да, у БГК много игр в чемпионате и еврокубках. Но все мы видим, сколько молодых игроков за последние годы у них было. На памяти только . Из тех молодых, кто смог заиграть в БГК.

Никогда не исключал варианта, что могу оказаться в Бресте. Но хочется приехать туда готовым игроком. Все мы знаем, что легионерам там платят намного больше, чем белорусам. Никогда не хотел приехать и быть за спинами этих легионеров. Чтобы нас разделяли и их превозносили больше, чем нас.

Все знают, что у БГК большой бюджет. Мои друзья отказались от денег и уехали за границу, чтобы попробовать свои силы в других чемпионатах. Плюс преимущество Лиги чемпионов. БГК тоже в Лиге чемпионов, но сколько там молодых игроков выступает в этом турнире?» – сказал Гайдученко.