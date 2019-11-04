Сергей Рутенко: «Разделяю мнение, что Беларусь и Россия – братские народы»

Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский гандболист назвал россиян братским народом.

– Раньше проще было представиться русским, чтобы не начинать этот урок географии. Самое обидное, что я объясняю, собеседник кивает и ничего не понимает.

– Видишь разницу между Россией и Беларусью?

– Она какая-то есть. Но я разделяю мнение, что Беларусь и Россия – братские народы. Полностью поддерживаю. Когда езжу туда, то не чувствую, что они другие или я другой. У меня очень много друзей там.

– Разница есть?

– Они больше. Безусловно, какая-то разница есть. У нас есть какой-то свой акцент, но он не глобальный, – сказал Рутенко.