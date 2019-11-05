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Сергей Рутенко о впечатлении от Лукашенко: «Приятное. Эрудированный человек, интересно послушать»

05.11.2019 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский гандболист Сергей Рутенко рассказал о том, как мог оказаться в хоккейной команде президента.

– Лукашенко звал тебя в свою хоккейную команду.

– Когда было открытие Дворца спорта в Уручье, Александр Лукашенко сказал: «Приходи на хоккей». Если это было приглашение, то, может, неправильно сделал, что отказался. Но на тот момент я был еще действующий спортсменом, поэтому как это все совмещать было, непонятно.

Сказал тогда Александру Григорьевичу, что не умею кататься на коньках. Он ответил: «Научим, не бойся». Но тогда у меня по две тренировки в день было.

– Какое он впечатление произвел?

– Тогда я его уже второй раз видел. Приятное. Эрудированный человек, интересно послушать. Много за чем следит и многое знает. Было приятно осознавать, что президент следит за гандболом. Когда глава государства смотрит, как ты играешь, каждому нормальному человеку, как мне кажется, будет приятно.

– Играть в хоккей – это тренд успешных людей.

– Меня постоянно к этим вариантам подводят. Не знаю. Наверное, я не искал такого, чтобы быть в тренде. Иду постепенно своей дорогой. Может быть сейчас, когда уже не играю и поступит предложение, то воспользовался бы им. С другой стороны, такие предложение, наверное, два раза не поступают. Было как было.

– То есть, ты свой шанс упустил?

– Не знаю, посмотрим, – сказал Рутенко.

 
 
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Известный белорусский гандболист Сергей Рутенко рассказал о том, как мог оказаться в хоккейной команде президента.
 
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