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Александра Саснович: «Уверена, что Арина Соболенко скоро будет, возможно, первой ракеткой»

05.11.2019 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская теннисистка Александра Саснович поделилась мнением об Арине Соболенко.

– Очень хорошо к Арине отношусь. Она абсолютно заслуживает то, что имеет. Вижу, как она тренируется. Уверена, что Арина Соболенко скоро будет, возможно, первой ракеткой, – сказала Саснович.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович поделилась мнением об Арине Соболенко.
 
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