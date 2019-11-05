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Александра Саснович: «Уверена, что Арина Соболенко скоро будет, возможно, первой ракеткой»
05.11.2019 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская теннисистка
– Очень хорошо к Арине отношусь. Она абсолютно заслуживает то, что имеет. Вижу, как она тренируется. Уверена, что
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Белорусская теннисистка Александра Саснович поделилась мнением об Арине Соболенко.
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