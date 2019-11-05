Александра Саснович: «Уверена, что Арина Соболенко скоро будет, возможно, первой ракеткой»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская теннисистка поделилась мнением об Арине Соболенко.

– Очень хорошо к Арине отношусь. Она абсолютно заслуживает то, что имеет. Вижу, как она тренируется. Уверена, что скоро будет, возможно, первой ракеткой, – сказала Саснович.