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SEHA-лига. БГК в гостях оказался сильнее «Еурофарма»
05.11.2019 22:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня БГК им. Мешкова провел матч SEHA-лиги.
SEHA-лига
Еурофарм (Сев. Македония) – БГК имени Мешкова (Беларусь) – 32:35 (17:18, 15:17)
5 ноября, 21.00
Еурофарм: Митревски, Чаневски; Ойлески (6), Маджовски, Чурлевски, Стйепанович, Радович (3), Шевелев (3), Йотич (8), Вегар, Велковски, Остроушко (4), Граджан (5), М.Джукич, Кузманоски (2), Петровски (1).
БГК: Мацкевич, Усик; Будейко, Кулак (3), Бачко (6), Юринок (1), Обрадович (2), Вергейчик, Пилюк, Датчук, Обранович (1), Сельвесюк (7), Вайлупов (14), Томашук (1), Силко, Калистов.
Группа «B»: Веспрем (Венгрия) – 15 очков (6 игр), Загреб (Хорватия) – 9 (4), Еурофарм (Северная Македония) – 9 (6), БГК им. Мешкова (Беларусь) – 9 (6), Спартак (Москва, Россия) – 3 (5), Металопластика (Сербия) – 3 (5).
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Сегодня БГК им.
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