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Конте о 2:3 с «Боруссией»: «Я просто в бешенстве. «Интер» должен был лучше спланировать сезон»

06.11.2019 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Интера» Антонио Конте резко высказался после матча группового раунда Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:3).

Миланский клуб вел 2:0 к 51-й минуте, однако потерпел поражение, пропустив во втором тайме три мяча.

«В Барселоне случилось то же самое. На самом деле, тут вышло еще хуже, поскольку у нас было преимущество в два мяча. Это расстраивает, но что я могу сказать? Мне говорят, что я должен больше улыбаться на телевидении. Я все время должен говорить одно и то же про прогресс, про необходимость идти шаг за шагом, так что просто спросите у меня что-нибудь и я отвечу.

Не хочется даже говорить про второй тайм, слишком много оправданий, я не хочу создавать еще. Надеюсь, этот матч разъяснит ситуацию тем, кто в этом нуждается.

Парни носились на скорости 100 км/ч, я могу лишь поблагодарить их за все, что они делали. Большего они дать не могли.

Это поражение выводит меня из себя, надеюсь, что и моих игроков тоже. Мы можем лишь работать, этим мы и занимаемся. Я просто устал все время повторять одно и тоже, надеюсь, директор выйдет сюда и что-то скажет вместо меня.

Меня не волнует, что будет в январе или феврале. Мы должны были спланировать сезон гораздо, гораздо лучше. Доказали, что можем доставить проблемы любому, если находимся в форме, но у нас есть футболисты, которые играют без перерыва. Я уже устал это говорить. Из такого второго тайма вы сами можете сделать выводы.

Речь не о клубе, а о том, что были допущены серьезные ошибки и мы должны работать вместе. Мы не можем играть в Серии А и Лиге чемпионов, находясь на пределе.

Мне также следует поговорить с игроками, поскольку с «Сассуоло» мы тоже упустили лидерство с 4:1 до 4:3, но у футболистов действительно есть оправдание. Нет смысла отрицать наше текущее состояние.

Мы «Интер», так что мы должны взглянуть на себя и осознать, что... слушайте, я сейчас опять скажу что-нибудь противоречивое, так что остановите меня сейчас.

Я просто в бешенстве, поскольку мы не можем сделать больше. Мы дошли до предела», – заявил Конте.

 
 
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте резко высказался после матча группового раунда Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:3).
 
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