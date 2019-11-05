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Николай Стасенко: «Столько разговоров «левых» было по теме отказных писем, столько грязи вылили на игроков»
06.11.2019 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Витязя» Николай Стасенко, вернувшийся в сборную Беларуси после трехлетнего отсутствия, рассказал о грязи, вылитой на игроков в связи с подписанием «отказного» письма.
- На подписание «отказного» письма тебя же тоже ломали?
– Давай закроем тему, тем более, что она уже закрыта. Столько разговоров «левых» по ней было, столько грязи вылили на игроков...
- На кого, например?
– Да на многих. На Лешу Угарова того же. В одночасье забыли, сколько он сделал для сборной. А более преданного команде игрока — еще поискать. Факт в том, что мы в России — опять нелегионеры. Надеюсь, без обратных разворотов в ближайшем будущем. И то, что вопрос удалось решить — как глоток свежего воздуха. Особенно для ребят помоложе, вроде тех же Хенкеля, Лисовца, которые сразу оказались востребованы в авторитетных российских клубах. Причем, говорят, решить удалось на высшем государственном уровне — тогда спасибо президенту.
- Понравилось твое «мы — нелегионеры». Уже неразрывно ассоциируешь себя с Беларусью?
– А как иначе, если здесь прошла важная и немалая часть жизни. Здесь есть свой дом, сюда с Дальнего Востока перевез родителей, жена белоруска, старшая дочка здесь появилась на свет, друзей уже много... Хотя при этом, конечно, не забываю и дальневосточные корни, и череповецкий период карьеры, – сказал Стасенко.
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Николай Стасенко: «Столько разговоров «левых» было по теме отказных писем, столько грязи вылили на игроков»
Защитник «Витязя» Николай Стасенко, вернувшийся в сборную Беларуси после трехлетнего отсутствия, рассказал о грязи, вылитой на игроков в связи с подписанием...
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