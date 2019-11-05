«Ислочь» – «Динамо» Брест. Матч обслужит бригада Кургхели

Источник материала: Tribuna.com

Стала известна судейская бригада, которая будет работать на матче «Ислочь» – «Динамо-Брест».

Обслуживать эту встречу будет 28-летний Амин Кургхели из Гомеля. Помогать ему будут: Виктор Гетиков и Андрей Гетиков. Четвертый арбитр – Валерий Голомзик. Инспектор матча – Александр Черник.

Матч состоится 10 ноября на стадионе ФК «Минск» (г. Минск, ул. Маяковского, 127/3). Начало – в 15:30.