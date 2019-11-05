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Крыскин подпишет односторонний контракт с минским «Динамо»

06.11.2019 11:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Немана» Никита Крыскин прошел просмотр в минском «Динамо». С 25-летним защитником будет подписан односторонний контракт до конца сезона.

В ходе просмотра Крыскин провел три матча – против рижского «Динамо» и «Салавата Юлаева» на «Минск-Арене», а также с «Трактором» на выезде.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок обороны набрал 9 (1+8) очков в 18 играх в Париматч-Экстралиге, при показателе полезности «+11». За карьеру в экстралиге на его счету 44 (6+38) очка в 122 матчах, при показателе полезности «+57».

В ВХЛ Крыскин за карьеру набрал 10 (2+8) очков в 86 встречах, при показателе полезности «+10».

 
Теги: Минск
 
 
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Защитник «Немана» Никита Крыскин прошел просмотр в минском «Динамо».
 
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