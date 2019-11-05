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Лига чемпионов. «Локомотив» принимает «Ювентус», «Аталанта» – «Манчестер Сити»
06.11.2019 12:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 4-м туре Лиги чемпионов «Аталанта» принимает «Манчестер Сити», «Реал» играет против «Галатасарая», «ПСЖ» встречается с «Брюгге».
Лига чемпионов
4-й тур
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
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В 4-м туре Лиги чемпионов «Аталанта» принимает «Манчестер Сити», «Реал» играет против «Галатасарая», «ПСЖ» встречается с «Брюгге».
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