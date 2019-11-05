ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лига чемпионов. «Локомотив» принимает «Ювентус», «Аталанта» – «Манчестер Сити»

06.11.2019 12:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В 4-м туре Лиги чемпионов «Аталанта» принимает «Манчестер Сити», «Реал» играет против «Галатасарая», «ПСЖ» встречается с «Брюгге».

Лига чемпионов

4-й тур

Группа A

Реал Мадрид Испания – Галатасарай Турция
Дата проведения
6 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика

 

ПСЖ Франция – Брюгге Бельгия
Дата проведения
6 ноября, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика

Группа B

Бавария Германия – Олимпиакос Греция
Дата проведения
6 ноября, 20.55, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Црвена Звезда Сербия – Тоттенхэм Англия
Дата проведения
6 ноября, 23.00, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика

Группа C

Аталанта Италия – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
6 ноября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Динамо Загреб Хорватия – Шахтер Донецк Украина
Дата проведения
6 ноября, 23.00, «Максимир»
превью матча онлайн статистика

Группа D

Локомотив Россия – Ювентус Италия
Дата проведения
6 ноября, 20.55, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика

 

Байер Германия – Атлетико Испания
Дата проведения
6 ноября, 23.00, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика

 

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 4-м туре Лиги чемпионов «Аталанта» принимает «Манчестер Сити», «Реал» играет против «Галатасарая», «ПСЖ» встречается с «Брюгге».
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Ислочь» – «Динамо» Брест. Матч обслужит бригада Кургхели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • хуго босс официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика