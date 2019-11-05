Петр Качуро: «Сейчас у меня есть шанс стать спортивным директором одного из клубов»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Петр Качуро рассказал, что в ближайшее время может стать спортивным директором одного из клубов.

«Много бывает ситуаций, когда родители дают что-то тренеру, и он ставит в состав того, кто слабее. Не дает дорогу более сильному игроку, который ничего не добивается из-за такого тренера. Это больной вопрос. Я с этим сражаюсь.

Сейчас у меня есть шанс стать спортивным директором одного из клубов. У меня появится возможность не допускать таких тренеров. Чтобы работали профессионалы, которые подготовят таких же профессионалов. Для меня самое важное, чтобы мы готовили правильных тренеров, а те готовили правильных футболистов», – сказал Качуро.