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Петр Качуро: «Сейчас у меня есть шанс стать спортивным директором одного из клубов»
06.11.2019 13:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Петр Качуро рассказал, что в ближайшее время может стать спортивным директором одного из клубов.
«Много бывает ситуаций, когда родители дают что-то тренеру, и он ставит в состав того, кто слабее. Не дает дорогу более сильному игроку, который ничего не добивается из-за такого тренера. Это больной вопрос. Я с этим сражаюсь.
Сейчас у меня есть шанс стать спортивным директором одного из клубов. У меня появится возможность не допускать таких тренеров. Чтобы работали профессионалы, которые подготовят таких же профессионалов. Для меня самое важное, чтобы мы готовили правильных тренеров, а те готовили правильных футболистов», – сказал Качуро.
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Белорусский специалист Петр Качуро рассказал, что в ближайшее время может стать спортивным директором одного из клубов.
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