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Болельщики запустили сбор подписей с требованием уйти в отставку руководство АБФФ

06.11.2019 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Болельщики запустили сбор подписей на онлайн-платформе «Сhange.org» с требованием уйти в отставку действующее руководство АБФФ и предоставили список, где обозначили главные цели для реформ в белорусском футболе.

«От лица болельщиков футбольных клубов Беларуси, просим освободить от занимаемых должностей: председателя АБФФ Базанова Владимира Александровича, первого заместителя председателя АБФФ Вергейчика Юрия Васильевича, директора Департамента судейства и инспектирования Чепу Андрея Ивановича.

Провести выборы в руководство АБФФ, среди кандидатов имеющих положительный опыт управления и имеющих прямое отношение к футболу (игроки, тренеры и т.д.)

Создать и предоставить список реформ:

– Развитие детско-юношеского футбола. Привлечение зрителя на стадионы, улучшения инфраструктуры стадионов футбольных клубов высшей лиги.

– Привлечение «рекламных партнеров».

– Привлечение иностранных судей на ключевые матчи высшей лиги, повысить качество судейства путем дополнительного обучения и отбора арбитров при их назначении, возможно приглашение стороннего специалиста, который возглавил бы судейский комитет.

Создание профсоюза от игроков, тренеров и судей, – говорится в сообщении петиции.

По состоянию на вечер среды подписалось под петицией почти 820 человек.

 
 
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Болельщики запустили сбор подписей на онлайн-платформе «Сhange.org» с требованием уйти в отставку действующее руководство АБФФ и предоставили список, где обозначили...
 
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