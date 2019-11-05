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Лига Европы. «Арсенал» в гостях у «Витории»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 4-м туре группового турнира Лиги Европы «Арсенал» в среду играет на выезде с «Виторией».
В четверг «Манчестер Юнайтед» встречается с «Партизаном», «Лацио» принимает «Селтик», «Рейнджерс» играют с «Порту».
Лига Европы
4-й тур
Группа F
- Дата проведения
-
6 ноября, 18.50, «Афонсу Энрикеш»
Витория Гимараэш –
Дуглас Жезус, Рафа Соареш, Венансиу, Гарсия, Тапсоба, Эванжелиста, Педру Родригеш, Эдвардс, Агу, Давидсон, Бруно Дуарте.
Арсенал –
Мартинес, Мустафи, Папастатопулос, Тирни, Мэйтленд-Найлз, Мартинелли, Себальос, Пепе, Уиллок, Холдинг, Сака.
- Предупреждения:
-
Мустафи
(18), Рафа Соареш
(33).
Группа A
Группа В
- Дата проведения
-
7 ноября, 20.55, «Паркен»
Группа D
Группа E
Группа G
Группа I
Группа J
Группа K
Группа L
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 4-м туре группового турнира Лиги Европы «Арсенал» в среду играет на выезде с «Виторией».
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