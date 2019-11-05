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Лига Европы. «Арсенал» в гостях у «Витории»

06.11.2019 18:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 4-м туре группового турнира Лиги Европы «Арсенал» в среду играет на выезде с «Виторией».

В четверг «Манчестер Юнайтед» встречается с «Партизаном», «Лацио» принимает «Селтик», «Рейнджерс» играют с «Порту».

Лига Европы

4-й тур

Группа F

Витория Гимараэш Португалия – Арсенал Англия 0:0 (перерыв)
Дата проведения
6 ноября, 18.50, «Афонсу Энрикеш»
превью матча онлайн статистика
Витория ГимараэшДуглас Жезус, Рафа Соареш, Венансиу, Гарсия, Тапсоба, Эванжелиста, Педру Родригеш, Эдвардс, Агу, Давидсон, Бруно Дуарте.
АрсеналМартинес, Мустафи, Папастатопулос, Тирни, Мэйтленд-Найлз, Мартинелли, Себальос, Пепе, Уиллок, Холдинг, Сака.
Предупреждения:
Мустафи (18), Рафа Соареш (33).

 

Стандард Бельгия – Айнтрахт Ф Германия
Дата проведения
7 ноября, 20.55, «Морис Дюфран»
превью матча онлайн статистика

 

Группа A

Дюделанж Люксембург – Севилья Испания
Дата проведения
7 ноября, 20.55, «Жози Бартель»
превью матча онлайн статистика

 

АПОЭЛ Кипр – Карабах Азербайджан
Дата проведения
7 ноября, 20.55, «ГСП Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Группа В

Копенгаген Дания – Динамо Киев Украина
Дата проведения
7 ноября, 20.55, «Паркен»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Лугано Швейцария – Мальме Швеция
Дата проведения
7 ноября, 20.55, «Кибунпарк»
превью матча онлайн статистика

 

Группа D

Русенборг Норвегия – Спортинг Португалия
Дата проведения
7 ноября, 20.55, «Леркендаль»
превью матча онлайн статистика

 

ЛАСК Австрия – ПСВ Голландия
Дата проведения
7 ноября, 20.55, «Линцер-Штадион»
превью матча онлайн статистика

 

Группа E

Лацио Италия – Селтик Шотландия
Дата проведения
7 ноября, 20.55, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

ЧФР Румыния – Ренн Франция
Дата проведения
7 ноября, 20.55, «Константин Рэдулеску»
превью матча онлайн статистика

 

Группа G

Рейнджерс Шотландия – Порту Португалия
Дата проведения
7 ноября, 23.00, «Айброкс»
превью матча онлайн статистика

 

Фейеноорд Голландия – Янг Бойз Швейцария
Дата проведения
7 ноября, 23.00, «Фейеноорд»
превью матча онлайн статистика

 

Группа I

Вольфсбург Германия – Гент Бельгия
Дата проведения
7 ноября, 23.00, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Александрия Украина – Сент-Этьен Франция
Дата проведения
7 ноября, 23.00, «Арена Львов»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Группа J

Боруссия М Германия – Рома Италия
Дата проведения
7 ноября, 23.00, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вольфсберг Австрия – Истанбул Турция
Дата проведения
7 ноября, 23.00, «Либенауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Группа K

Вулверхэмптон Англия – Слован Братислава Словакия
Дата проведения
7 ноября, 23.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Брага Португалия – Бешикташ Турция
Дата проведения
7 ноября, 23.00, «Мунисипал де Брага»
превью матча онлайн статистика

 

Группа L

Астана Казахстан – АЗ Алкмар Голландия
Дата проведения
7 ноября, 18.50, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед Англия – Партизан Сербия
Дата проведения
7 ноября, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 

 
 
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В 4-м туре группового турнира Лиги Европы «Арсенал» в среду играет на выезде с «Виторией».
 
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