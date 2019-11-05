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«Динамо» Брест: «Принято решение о приостановлении информационного взаимодействия со всеми СМИ»
06.11.2019 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Брестское «Динамо» выступило с сообщением о «приостановлении информационного взаимодействия со всеми средствами массовой информации»
«Руководством клуба принято решение о приостановлении информационного взаимодействия со всеми средствами массовой информации. #fcdb1960
Проанализировав сегодняшнее открытое обращение АБФФ к нашему клубу, размещенное в сети Интернет, было принято решение не продолжать словесную перепалку и доказывать чью-либо правоту на этом финальном отрезке чемпионата, вместо этого сконцентрировав внимание на выполнении поставленных перед командой задач.
Все комментарии от лица менеджеров, игроков, тренерского штаба и администрации, а также документальные материалы, имеющиеся в нашем распоряжении и касающиеся прошедших игр, будут доступны сразу после выполнения поставленных задач либо по окончании сезона», – говорится в сообщении «Динамо».
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Брестское «Динамо» выступило с сообщением о «приостановлении информационного взаимодействия со всеми средствами массовой информации» «Руководством клуба...
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