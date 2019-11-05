«Динамо» Брест: «Принято решение о приостановлении информационного взаимодействия со всеми СМИ»

Источник материала: Tribuna.com

Брестское «Динамо» выступило с сообщением о «приостановлении информационного взаимодействия со всеми средствами массовой информации»

«Руководством клуба принято решение о приостановлении информационного взаимодействия со всеми средствами массовой информации. #fcdb1960

Проанализировав сегодняшнее открытое обращение АБФФ к нашему клубу, размещенное в сети Интернет, было принято решение не продолжать словесную перепалку и доказывать чью-либо правоту на этом финальном отрезке чемпионата, вместо этого сконцентрировав внимание на выполнении поставленных перед командой задач.

Все комментарии от лица менеджеров, игроков, тренерского штаба и администрации, а также документальные материалы, имеющиеся в нашем распоряжении и касающиеся прошедших игр, будут доступны сразу после выполнения поставленных задач либо по окончании сезона», – говорится в сообщении «Динамо».

Краснобаев о решении КДК: «Со стороны АБФФ это какая-то травля. Видимо, эти люди хотят войны. Они получат войну»

АБФФ: «Обращаем внимание брестского «Динамо», что подобное поведение футболистов, тренеров, уровень организации безопасности приведет к более серьезным санкциям со стороны УЕФА»