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Сын Вернидуба: «Были переговоры с «Шахтером», но ничем не завершились»
06.11.2019 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сын украинского тренера Юрия Вернидуба Виталий прокомментировал информацию о том, что его отец должен возглавить солигорский «Шахтер».
– Говорили, что ваш отец может возглавить бакинский «Сабах», но он договорился с солигорским «Шахтером».
– Были переговоры, но ничем не завершились. Отец пока ни с кем не договорился. Надеюсь, он сделает правильный выбор, – сказал Виталий Вернидуб.
Ранее сам Юрий Вернидуб в разговоре с Tribuna.com не подтвердил и не опроверг информацию о том, что он может возглавить «Шахтер».
Недавно клуб уже объявил об уходе Сергея Ташуева и его штаба из клуба. И.о тренера назначен Сергей Никифоренко.
Сообщалось о том, что Вернидуб может принять команду уже 4 ноября, однако этого пока не произошло.
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Сын украинского тренера Юрия Вернидуба Виталий прокомментировал информацию о том, что его отец должен возглавить солигорский «Шахтер».
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