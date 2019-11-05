Сын Вернидуба: «Были переговоры с «Шахтером», но ничем не завершились»

Источник материала: Tribuna.com

Сын украинского тренера Юрия Вернидуба Виталий прокомментировал информацию о том, что его отец должен возглавить солигорский «Шахтер».

– Говорили, что ваш отец может возглавить бакинский «Сабах», но он договорился с солигорским «Шахтером».

– Были переговоры, но ничем не завершились. Отец пока ни с кем не договорился. Надеюсь, он сделает правильный выбор, – сказал Виталий Вернидуб.

Ранее сам Юрий Вернидуб в разговоре с Tribuna.com не подтвердил и не опроверг информацию о том, что он может возглавить «Шахтер».

Недавно клуб уже объявил об уходе Сергея Ташуева и его штаба из клуба. И.о тренера назначен Сергей Никифоренко.

Сообщалось о том, что Вернидуб может принять команду уже 4 ноября, однако этого пока не произошло.