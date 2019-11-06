«Ювентус» вышел в плей-офф Лиги чемпионов и сыграет в 1/8 финала в рекордный 6-й раз подряд

Источник материала: Tribuna.com

«Ювентус» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв в матче 4-го тура группового раунда «Локомотив» (2:1).

Туринцы досрочно обеспечили себе путевку в плей-офф, набрав после четырех игр 10 очков. Команда Маурицио Сарри уже не опустится ниже второго места.

«Юве» – второй после «Баварии» клуб, который уже пробился в следующую стадию ЛЧ. «Бьянконери» сыграют в плей-офф турнира в шестой раз подряд, что является клубным рекордом.

При этом обеспечить себе выход в 1/8 финала за два тура до завершения группового раунда «Ювентус» сумел впервые с сезона-2008/09.

«Атлетико», который набрал 7 очков и сегодня играет с «Байером», в случае победы также гарантирует себе участие в 1/8 финала.

«Локомотив» сохранит шансы на второе место в группе, если мадридская команда потеряет очки.



