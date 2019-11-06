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«ПСЖ» вышел в плей-офф Лиги чемпионов
07.11.2019 01:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Парижский клуб в матче 4-го тура группового раунда обыграл
Команда Томаса Тухеля в четырех матчах одержала четыре победы, набрав 12 очков, и опережает ближайшего преследователя
Ранее в плей-офф Лиги чемпионов также пробились «Бавария» и
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«ПСЖ» досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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