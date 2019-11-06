«ПСЖ» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Источник материала: Tribuna.com

досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Парижский клуб в матче 4-го тура группового раунда обыграл (1:0) и гарантировал себе путевку в плей-офф.

Команда Томаса Тухеля в четырех матчах одержала четыре победы, набрав 12 очков, и опережает ближайшего преследователя (2-е место) на 5 очков.





Ранее в плей-офф Лиги чемпионов также пробились «Бавария» и .