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«ПСЖ» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

07.11.2019 01:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«ПСЖ» досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Парижский клуб в матче 4-го тура группового раунда обыграл «Брюгге» (1:0) и гарантировал себе путевку в плей-офф.

Команда Томаса Тухеля в четырех матчах одержала четыре победы, набрав 12 очков, и опережает ближайшего преследователя «Реал» (2-е место) на 5 очков.

«ПСЖ» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Ранее в плей-офф Лиги чемпионов также пробились «Бавария» и «Ювентус».

 
 
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«ПСЖ» досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
 
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