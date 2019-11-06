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Уокер встал в ворота «Ман Сити» после того как Кульбаков удалил Браво
07.11.2019 01:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер заканчивал матч Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1) в роли вратаря.
В перерыве основной голкипер «горожан» Эдерсон
Так как в заявке «Сити» больше не было номинальных вратарей, вместо Рияда Мареза в игру вступил Уокер, надевший вратарский свитер.
В оставшееся до конца матча время англичанин не пропустил и отметился несколькими сэйвами, в том числе справился с ударом со штрафного. Матч завершился лишь на 98-й минуте.
Браво стал первым в истории ЛЧ вратарем, который был удален после выхода на замену.
Фото: кадр из трансляции канала «Матч Премьер»
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер заканчивал матч Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1) в роли вратаря.
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