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Уокер встал в ворота «Ман Сити» после того как Кульбаков удалил Браво

07.11.2019 01:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер заканчивал матч Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1) в роли вратаря.

В перерыве основной голкипер «горожан» Эдерсон был заменен из-за повреждения. Вышедший на поле Клаудио Браво на 81-й минуте получил красную карточку от белорусского арбитра Алексея Кульбакова за нарушение на Йосипе Иличиче за пределами штрафной.

Так как в заявке «Сити» больше не было номинальных вратарей, вместо Рияда Мареза в игру вступил Уокер, надевший вратарский свитер.

В оставшееся до конца матча время англичанин не пропустил и отметился несколькими сэйвами, в том числе справился с ударом со штрафного. Матч завершился лишь на 98-й минуте.

Браво стал первым в истории ЛЧ вратарем, который был удален после выхода на замену.

Уокер встал в ворота «Ман Сити» после того как Кульбаков удалил Браво

Фото: кадр из трансляции канала «Матч Премьер»

 
 
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер заканчивал матч Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1) в роли вратаря.
 
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«Аталанта» – «Манчестер Сити». Белорусский арбитр Кульбаков назначил пенальти в ворота хозяев, прибегнув к помощи VAR  
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