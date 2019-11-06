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«Аталанта» – «Манчестер Сити». Белорусский арбитр Кульбаков назначил пенальти в ворота хозяев, прибегнув к помощи VAR  

07.11.2019 00:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский арбитр Алексей Кульбаков использовал систему VAR во время матча группового раунда Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Сити».

В концовке первого тайма форвард хозяев Иличич сыграл рукой в своей штрафной, но Кульбаков игру не остановил. Через мгновение судья после консультаций с помощником обратился к VAR. Повтор подтвердил факт нарушения, и Кульбаков назначил пенальти в ворота «Аталанты». Но Жесус не реализовал 11-метровый.

 

 
 
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Белорусский арбитр Алексей Кульбаков использовал систему VAR во время матча группового раунда Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Сити».
 
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