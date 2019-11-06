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Креативный директор брестского «Динамо»: «Нахожусь на своем месте — тому подтверждение и то, как играет команда, и солдауты»

07.11.2019 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Креативный директор брестского «Динамо» Дмитрий Ракусов поделился мнением о своей работе.

«Я из семьи офицеров: отец — генерал, дедушка и прадед тоже служили, так что с такой династией мое будущее, понятное дело, было предопределено. С самого детства у меня были фото с фуражками, наручниками и портупеями — в общем, полнейшее садомазо. И то, что я буду поступать в Академию МВД, тоже не обсуждалось.

Я отслужил 10 лет в органах внутренних дел, а потом решил сменить сферу деятельности — семья меня в этом поддержала, и я ушел. Сначала стал управляющим филиалом в крупной оптовой компании по продаже фруктов и овощей, потом перешел в другой холдинг и сейчас работаю заместителем генерального директора и креативным директором ФК «Динамо» Брест.

Занимаюсь развитием клуба и околоспортивной атмосферой, езжу по командировкам и мастер-классам и, наверное, нахожусь на своем месте — тому подтверждение и то, как играет команда, и солдауты на стадионах. Мы многое делаем для популяризации белорусского футбола, и у нас это неплохо получается», — сказал Ракусов.

 
Теги: Брест
 
 
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Креативный директор брестского «Динамо» Дмитрий Ракусов поделился мнением о своей работе.
 
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