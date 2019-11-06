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Валерий Исаев: «Цели и задачи небольшой группы людей в АБФФ – решить свои личные вопросы в ближайшие 4 года»
07.11.2019 09:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футбольный агент
«Призываю всех неравнодушных к футболу Беларуси подписать эту петицию. Я прочитал текст петиции и полностью поддерживаю ее.
Новое руководство
Мы говорим о футболе – о спорте номер 1 во всем мире, о самом массовом виде спорта на планете и в нашей стране. Сегодня в Беларуси в разных отраслях есть примеры, когда образованные, любящие Беларусь, энергичные, законопослушные люди приносят радость людям и пользу своей стране: Прокопеня, Бабарико, Рудый, Зиссер и много других. Я уверен, что среди таких талантливых и жизнерадостных людей найдутся и любители нашей любимой игры. Мы говорим о футболе! Я поддержал петицию!» – написал Исаев в своем
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Валерий Исаев: «Цели и задачи небольшой группы людей в АБФФ – решить свои личные вопросы в ближайшие 4 года»
Футбольный агент Валерий Исаев поддержал петицию болельщиков на онлайн-платформе «Сhange.org» с требованием уйти в отставку действующее руководство АБФФ.
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