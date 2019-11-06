Валерий Исаев: «Цели и задачи небольшой группы людей в АБФФ – решить свои личные вопросы в ближайшие 4 года»

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент поддержал петицию болельщиков на онлайн-платформе «Сhange.org» с требованием уйти в отставку действующее руководство АБФФ.

Болельщики запустили сбор подписей с требованием уйти в отставку руководство АБФФ

«Призываю всех неравнодушных к футболу Беларуси подписать эту петицию. Я прочитал текст петиции и полностью поддерживаю ее.

Новое руководство , пришедшее в результате закулисных решений чиновников, – непрофессионально, некомпетентно, не независимо, непатриотично! Цели и задачи небольшой группы людей – решить свои личные вопросы в ближайшие 4 года. Все решения и новые назначения говорят о том, что задача одна: любыми путями и результатами сохранить свои кресла.

Мы говорим о футболе – о спорте номер 1 во всем мире, о самом массовом виде спорта на планете и в нашей стране. Сегодня в Беларуси в разных отраслях есть примеры, когда образованные, любящие Беларусь, энергичные, законопослушные люди приносят радость людям и пользу своей стране: Прокопеня, Бабарико, Рудый, Зиссер и много других. Я уверен, что среди таких талантливых и жизнерадостных людей найдутся и любители нашей любимой игры. Мы говорим о футболе! Я поддержал петицию!» – написал Исаев в своем Facebook.