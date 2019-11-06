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Костицын о капитанстве: «Буду стараться улучшать лидерские качества»

07.11.2019 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Андрей Костицын прокомментировал назначение на роль капитана сборной Беларуси и минского «Динамо».

– О том, что стану капитаном в сборной, знал еще утром во вторник – Михаил Михайлович [Захаров] сказал. А чуть позже появилась и новость про «Динамо». Это большая честь, большая ответственность за команду. Нужно всех направлять в сторону хорошего результата. Буду стремиться улучшать свои лидерские качества, чтобы команда шла только вперед.

- Насколько важен этот турнир в плане абстрагирования от клубных дел?

– Это, конечно, разное. В сборную приехали ребята из многих клубов, другая обстановка. Парней не каждый день видишь, как в «Динамо». То есть, можно сказать, что кое-какая разгрузка происходит. Заодно можно пообщаться с ребятами, которых давно не видел, и посмотреть, как мы все вместе будем выглядеть на льду.

- Кого рад был встретить больше всего?

– Да всех! Хотя с кем-то после «Динамо» и не расставались надолго. На самом деле, просто рад быть в сборной. Думаю, у нас хорошая команда. Завтра увидим, как будем биться за победу, – сказал Костицын.

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Теги: Новости
 
 
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Нападающий Андрей Костицын прокомментировал назначение на роль капитана сборной Беларуси и минского «Динамо».
 
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