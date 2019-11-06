Захаров о матче с Францией: «Настроение хотелось бы и получше, есть небольшие проблемы с тактикой. В воротах, думаю, сыграет Брикун»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Франции. Напомним, что сегодня стартует Турнир четырех наций.

– Настроение хотелось бы и получше, есть небольшие проблемы с тактикой. Но это следствие того, что только в среду собрались все вместе, в полном составе провели всего одну тренировку длительностью 45 минут. Поэтому вопросы есть. Но посмотрим, как получится в игре.

- Что скажете о сопернике? Удалось составить впечатление?

– Французы привезли состав процентов на 80 идентичный с последним чемпионатом мира. Посмотрели их тренировку: быстрые, идут играть в очень активный хоккей – честно говоря, не ожидал. Но готовимся к этому и увидим, как получится. У нас и минское в активный хоккей играет, но результат не всегда есть.

- Вы в среду тасовали звенья, или это ошибочное впечатление?

– Ошибочное. Просто вначале работали по пятеркам: играли блоками, чтобы откатать одну систему. А затем переоделись в два цвета – одни оборонялись, другие атаковали. Так что все останется так, как и планировалось. А то, что переодевались – это обычная практика. Мы и в «Юности» так работали, и в есть подобная практика, и в минском «Динамо». Майки меняются под программу, которую делает тренер. Это не главное.

- Ребята говорят, что размеры площадки окажут влияние на игру.

– Конечно! Кажется, каток здесь вообще один из самых маленьких среди тех, где нам доводилось играть. Но от этого и хоккей быстрее – нужно больше бросать, больше атаковать, вот и все. Вообще не помню, чтобы «Юность» хоть раз уступила на этой площадке, мы постоянно выигрывали, хотя в Лиепае всегда была хорошая команда.

- С вратарем определились?

– Думаю, сыграет .

- А кто останется вне состава?

– . Но только сегодня – завтра он сыграет. Он не попал в заявку исключительно потому, что состав не резиновый. Завтра кто-то другой может остаться в запасе, даже Костицын – это не важно. Все-таки цель номер один на этот сбор – просмотреть игроков. Например, из этого состава никто толком не играет в большинстве. Может, только ребята из белорусского чемпионата. Вот и посмотрим, как они справятся, если возможность появится. На тренировке как-то непонятно было, слабовато, – сказал Захаров.