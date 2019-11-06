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Захаров о матче с Францией: «Настроение хотелось бы и получше, есть небольшие проблемы с тактикой. В воротах, думаю, сыграет Брикун»
07.11.2019 12:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Франции. Напомним, что сегодня стартует Турнир четырех наций.
– Настроение хотелось бы и получше, есть небольшие проблемы с тактикой. Но это следствие того, что только в среду собрались все вместе, в полном составе провели всего одну тренировку длительностью 45 минут. Поэтому вопросы есть. Но посмотрим, как получится в игре.
- Что скажете о сопернике? Удалось составить впечатление?
– Французы привезли состав процентов на 80 идентичный с последним чемпионатом мира. Посмотрели их тренировку: быстрые, идут играть в очень активный хоккей – честно говоря, не ожидал. Но готовимся к этому и увидим, как получится. У нас и минское
- Вы в среду тасовали звенья, или это ошибочное впечатление?
– Ошибочное. Просто вначале работали по пятеркам: играли блоками, чтобы откатать одну систему. А затем переоделись в два цвета – одни оборонялись, другие атаковали. Так что все останется так, как и планировалось. А то, что переодевались – это обычная практика. Мы и в «Юности» так работали, и в
- Ребята говорят, что размеры площадки окажут влияние на игру.
– Конечно! Кажется, каток здесь вообще один из самых маленьких среди тех, где нам доводилось играть. Но от этого и хоккей быстрее – нужно больше бросать, больше атаковать, вот и все. Вообще не помню, чтобы «Юность» хоть раз уступила на этой площадке, мы постоянно выигрывали, хотя в Лиепае всегда была хорошая команда.
- С вратарем определились?
– Думаю, сыграет
- А кто останется вне состава?
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Захаров о матче с Францией: «Настроение хотелось бы и получше, есть небольшие проблемы с тактикой. В воротах, думаю, сыграет Брикун»
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Франции.
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