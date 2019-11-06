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Агент Осипов: «В футболистах немного бесит то, что они считают, что у них рабочий день два часа»
07.11.2019 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футбольный агент Владимир Осипов рассказал о своей работе.
– Меня в футболистах немного бесит то, что они считают, что у них рабочий день два часа
- Агент должен следить за режимом игрока?
– Я стараюсь следить. Когда вижу, что человек был онлайн в 4 утра, то я ему могу сказать: «Чувак, ты вообще что делаешь?»
- Самая большая зарплата, которую платят твоему футболисту
– 2400 долларов.
- Сколько денег тебе приносит это?
– Пока немного.
- Есть смысл идти в агенты?
– Без связей? У меня просто есть подпитка, с чего я могу есть и так далее. В идеале, я хочу все забросить и быть только агентом.
- Твой % от зарплаты футболисты. Это так платится ведь?
– Когда как. Если клуб платит комиссию, то я с футболиста ничего не беру
- Максимальная комиссия
– 2000 долларов, – сказал Осипов на
Напомним, что Осипов является агентом Гулжигита Алыкулова, Жан-Патрика Абуны,
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Футбольный агент Владимир Осипов рассказал о своей работе.
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