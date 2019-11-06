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Агент Осипов: «В футболистах немного бесит то, что они считают, что у них рабочий день два часа»

07.11.2019 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент Владимир Осипов рассказал о своей работе.

– Меня в футболистах немного бесит то, что они считают, что у них рабочий день два часа

- Агент должен следить за режимом игрока?

– Я стараюсь следить. Когда вижу, что человек был онлайн в 4 утра, то я ему могу сказать: «Чувак, ты вообще что делаешь?»

- Самая большая зарплата, которую платят твоему футболисту

– 2400 долларов.

- Сколько денег тебе приносит это?

– Пока немного.

- Есть смысл идти в агенты?

– Без связей? У меня просто есть подпитка, с чего я могу есть и так далее. В идеале, я хочу все забросить и быть только агентом.

- Твой % от зарплаты футболисты. Это так платится ведь?

– Когда как. Если клуб платит комиссию, то я с футболиста ничего не беру

- Максимальная комиссия

– 2000 долларов, – сказал Осипов на YouTube-канале Жирный Футбол.

Напомним, что Осипов является агентом Гулжигита Алыкулова, Жан-Патрика Абуны, Зорана Марушича, Арсена Бегларяна и т.д.

 
 
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