|
Родители юных хоккеистов СДЮШОР «Витебск» написали обращение к Савилову. Они возмущены нововведениями в детском хоккее
07.11.2019 15:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Родители юных хоккеистов СДЮШОР
«В конце лета появилось Положение о предстоящих соревнованиях (даже не хочется называть это «мероприятие» первенством или чемпионатом) для юных хоккеистов. Сразу было не очень понятно, как это будет выглядеть в плане развития хоккея в стране вообще.
Но вот сыграны первые игры, и у всех возникли вопросы: для чего это нужно, кто придумал эту пародию на хоккей, что это нововведение даст белорусскому хоккею? Вероятно, какое-нибудь африканское или южноамериканское племя так готовит юных хоккеистов: играть в 8-12 лет поперек поля без правил, без вбрасывания шайбы, без фиксации нарушений, без учета заброшенных шайб, без результата! Мы уже так играем, мы впереди планеты всей!
А что Россия, Северная Америка, Скандинавия и остальная Европа? Наверное, скоро начнут перенимать наш «передовой опыт»?..» — выдержка из обращения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родители юных хоккеистов СДЮШОР «Витебск» написали обращение к Савилову. Они возмущены нововведениями в детском хоккее
Родители юных хоккеистов СДЮШОР «Витебск» выступили с обращением к председателю ФХБ Геннадию Савилову.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)