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Родители юных хоккеистов СДЮШОР «Витебск» написали обращение к Савилову. Они возмущены нововведениями в детском хоккее

07.11.2019 15:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Родители юных хоккеистов СДЮШОР «Витебск» выступили с обращением к председателю ФХБ Геннадию Савилову. Они возмущены реформами в детском хоккее.

«В конце лета появилось Положение о предстоящих соревнованиях (даже не хочется называть это «мероприятие» первенством или чемпионатом) для юных хоккеистов. Сразу было не очень понятно, как это будет выглядеть в плане развития хоккея в стране вообще.

Но вот сыграны первые игры, и у всех возникли вопросы: для чего это нужно, кто придумал эту пародию на хоккей, что это нововведение даст белорусскому хоккею? Вероятно, какое-нибудь африканское или южноамериканское племя так готовит юных хоккеистов: играть в 8-12 лет поперек поля без правил, без вбрасывания шайбы, без фиксации нарушений, без учета заброшенных шайб, без результата! Мы уже так играем, мы впереди планеты всей!

А что Россия, Северная Америка, Скандинавия и остальная Европа? Наверное, скоро начнут перенимать наш «передовой опыт»?..» — выдержка из обращения.

Родители юных хоккеистов СДЮШОР «Витебск» написали обращение к Савилову. Они возмущены нововведениями в детском хоккее

Родители юных хоккеистов СДЮШОР «Витебск» написали обращение к Савилову. Они возмущены нововведениями в детском хоккее

Фото: «Прессбол»

 
Теги: Витебск
 
 
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Родители юных хоккеистов СДЮШОР «Витебск» выступили с обращением к председателю ФХБ Геннадию Савилову.
 
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