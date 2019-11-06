Родители юных хоккеистов СДЮШОР «Витебск» написали обращение к Савилову. Они возмущены нововведениями в детском хоккее

Источник материала: Tribuna.com

Родители юных хоккеистов СДЮШОР выступили с обращением к председателю ФХБ Геннадию Савилову. Они возмущены реформами в детском хоккее.

«В конце лета появилось Положение о предстоящих соревнованиях (даже не хочется называть это «мероприятие» первенством или чемпионатом) для юных хоккеистов. Сразу было не очень понятно, как это будет выглядеть в плане развития хоккея в стране вообще.

Но вот сыграны первые игры, и у всех возникли вопросы: для чего это нужно, кто придумал эту пародию на хоккей, что это нововведение даст белорусскому хоккею? Вероятно, какое-нибудь африканское или южноамериканское племя так готовит юных хоккеистов: играть в 8-12 лет поперек поля без правил, без вбрасывания шайбы, без фиксации нарушений, без учета заброшенных шайб, без результата! Мы уже так играем, мы впереди планеты всей!

А что Россия, Северная Америка, Скандинавия и остальная Европа? Наверное, скоро начнут перенимать наш «передовой опыт»?..» — выдержка из обращения.









Фото: «Прессбол»