Дмитрий Тарасов: «Пока женщина не беременна, может получить сразу, леща небольшого»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-хавбек «Локомотива» заявил, что допускает возможность рукоприкладства в отношении женщин.

«Есть красная зона, в которую заходить женщина не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, вообще может получить сразу, я считаю. Леща такого небольшого», – сказал Тарасов в интервью на YouTube-канале рэпера T-Killah.

Тарасов женат в третий раз. Он состоял в браке с поп-исполнительницей , которая рассказывала, что сталкивалась с домашним насилием и боялась рассказывать об этом.

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Бузова рассказал, что сталкивалась с домашним насилием. Она была замужем за Тарасовым