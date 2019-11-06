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Дмитрий Тарасов: «Пока женщина не беременна, может получить сразу, леща небольшого»

07.11.2019 17:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что допускает возможность рукоприкладства в отношении женщин.

«Есть красная зона, в которую заходить женщина не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, вообще может получить сразу, я считаю. Леща такого небольшого», – сказал Тарасов в интервью на YouTube-канале рэпера T-Killah.

Тарасов женат в третий раз. Он состоял в браке с поп-исполнительницей Ольгой Бузовой, которая рассказывала, что сталкивалась с домашним насилием и боялась рассказывать об этом.

ВИДЕО

Бузова рассказал, что сталкивалась с домашним насилием. Она была замужем за Тарасовым

 

 
 
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Экс-хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что допускает возможность рукоприкладства в отношении женщин.
 
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