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Клаудио Борги: «Гальярдо из «Ривера» возглавит «Барсу» в декабре»

07.11.2019 15:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший аргентинский футболист, а ныне тренер Клаудио Борги сообщил, что Марсело Гальярдо, возглавляющий «Ривер Плейт», сменит в «Барселоне» Эрнесто Вальверде.

«Гальярдо в декабре возглавит «Барселону». Дела у Эрнесто Вальверде складываются не лучшим образом, а Гальярдо – один их лучших тренеров мира.

У меня информация от прямого источника», – заявил Борги.

43-летний Гальярдо в качестве футболиста выступал, помимо «Ривера», за «Монако», «ПСЖ», «Ди Си Юнайтед» и уругвайский «Насьонал».

В 2014 году аргентинец возглавил «Ривер Плейт» и привел клуб к двум победам в Кубке Либертадорес.

 
 
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Бывший аргентинский футболист, а ныне тренер Клаудио Борги сообщил, что Марсело Гальярдо, возглавляющий «Ривер Плейт», сменит в «Барселоне» Эрнесто Вальверде.
 
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