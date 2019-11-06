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Клаудио Борги: «Гальярдо из «Ривера» возглавит «Барсу» в декабре»
07.11.2019 15:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший аргентинский футболист, а ныне тренер Клаудио Борги сообщил, что Марсело Гальярдо, возглавляющий
«Гальярдо в декабре возглавит «Барселону». Дела у
У меня информация от прямого источника», – заявил Борги.
43-летний Гальярдо в качестве футболиста выступал, помимо «Ривера», за «Монако»,
В 2014 году аргентинец возглавил «Ривер Плейт» и привел клуб к двум победам в Кубке Либертадорес.
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Бывший аргентинский футболист, а ныне тренер Клаудио Борги сообщил, что Марсело Гальярдо, возглавляющий «Ривер Плейт», сменит в «Барселоне» Эрнесто Вальверде.
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