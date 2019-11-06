Новости спорта

Источник материала: Tribuna.com

Украинский специалист Юрий Вернидуб возглавил «Шахтер», сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня тренер и его штаб были представлены команде. Его помощниками станут: Валерий Михайленко, Александр Ногин и Игорь Фокин.

Отметим, в связи с процедурой получения разрешения на работу в Беларуси Юрий Вернидуб не может быть заявлен на матч ближайшего тура высшей лиги. Исполнять обязанности главного тренера в матче со «Славией» будет Сергей Никифоренко.

Напомним, ранее Tribuna.com первой сообщила о возможном назначении Юрия Вернидуба.

С 2011 по 2019-й год Юрий Вернидуб возглавлял луганскую «Зарю». Под его руководством клуб в 2016-м году смог пробиться в групповую стадию Лиги Европы, выигрывал бронзовые награды чемпионата Украины, выводил в финал Кубка Украины.

Вернидуб дважды признавался тренером года в Украине.