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Клопп о матче с «Ман Сити»: «Весь мир будет наблюдать за этой игрой. Я бы 100% посмотрел»

07.11.2019 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча АПЛ с «Манчестер Сити».

«Мы хотим победить, и мы попытаемся сделать все, чтобы так и произошло. После этого мы оценим ситуацию и используем ее. Если ситуация станет лучше или хуже, что ж, пусть так. Сезон от этого не закончится.

Но мы понимаем, что это большая игра. Весь мир будет смотреть этот матч, я бы 100% посмотрел, все, кого я знаю, будут смотреть, так что это очень значимая игра . Я с нетерпением жду этого», – сказал Клопп.

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 10 ноября. Начало – в 19:30.

 
 
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча АПЛ с «Манчестер Сити».
 
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