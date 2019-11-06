Михаил Захаров: «Начало было для нас ошеломляющим, французы впечатлили напором»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал победу над французами (4:2) в стартовом матче «Турнира четырех наций» в Лиепае и наметил контуры следующего поединка.

– Как вам первый матч сборной под вашим руководством?

– Встречный вопрос – а вам?

– За вычетом первых пяти минут — очень неплохо.

– Поправлю – за вычетом первых 10-12 минут. Начало было для нас ошеломляющим, французы впечатлили напором. И в этом ничего странного: у них человек восемнадцать из этого состава выступали на чемпионате мира. Девятнадцать? Тем более. Видно, что ребята обученные. Но мы выдержали этот натиск. Притом что у нас КХЛовцев было меньше десятка, хотя и у французов большинство из национального чемпионата. Он у них довольно мощный, и нам бы тоже не мешало задуматься над усилением своего.

Но в общем, повторюсь, наши парни справились неплохо. Во втором периоде так просто превзошли соперника по всем статьям. В третьем были вопросы: в который раз с ходу пропустили совершенно необязательную шайбу. Но разобрались и с этим.

– Довольно скоро по ходу игры Демков сменил Лопачука в первом звене — почему?

– Показалось, что Стас не совсем был готов выступать в этой тройке. КХЛовцы действовали чуть быстрее. Плюс Демков с Костицыным даже какое-то время играли в одном звене в «Динамо». Да и у французов первая смена выглядела мощной — решили таким образом разменяться, и это в общем удалось. Наконец после этой перестановки звенья стали более сбалансированными.

– Шостак получит шанс?

– Естественно, иначе зачем было везти его сюда. Можете уже написать — завтра в игре против Словении он будет в воротах.

– Другие изменения?

– Участие Костицына под вопросом — ему разбили локоть, врач сейчас разбирается. Вроде бы ничего опасного, но здесь все-таки не чемпионат мира, острой необходимости рисковать и играть через «не могу» нет. Тем более что вакансию может заместить Амброжейчик.

– Кто тогда будет капитаном?

– У нас два ассистента, вы кого бы предпочли?

– Оба достойны, мы бы бросили монету.

– Ну вот, сами подсказали выход. Шучу, капитаном будет Стасенко, – сказал Захаров.