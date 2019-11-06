ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Захаров: «Начало было для нас ошеломляющим, французы впечатлили напором»

07.11.2019 20:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал победу над французами (4:2) в стартовом матче «Турнира четырех наций» в Лиепае и наметил контуры следующего поединка.

– Как вам первый матч сборной под вашим руководством?

– Встречный вопрос – а вам?

– За вычетом первых пяти минут — очень неплохо.

– Поправлю – за вычетом первых 10-12 минут. Начало было для нас ошеломляющим, французы впечатлили напором. И в этом ничего странного: у них человек восемнадцать из этого состава выступали на чемпионате мира. Девятнадцать? Тем более. Видно, что ребята обученные. Но мы выдержали этот натиск. Притом что у нас КХЛовцев было меньше десятка, хотя и у французов большинство из национального чемпионата. Он у них довольно мощный, и нам бы тоже не мешало задуматься над усилением своего.

Но в общем, повторюсь, наши парни справились неплохо. Во втором периоде так просто превзошли соперника по всем статьям. В третьем были вопросы: в который раз с ходу пропустили совершенно необязательную шайбу. Но разобрались и с этим.

– Довольно скоро по ходу игры Демков сменил Лопачука в первом звене — почему?

– Показалось, что Стас не совсем был готов выступать в этой тройке. КХЛовцы действовали чуть быстрее. Плюс Демков с Костицыным даже какое-то время играли в одном звене в «Динамо». Да и у французов первая смена выглядела мощной — решили таким образом разменяться, и это в общем удалось. Наконец после этой перестановки звенья стали более сбалансированными.

– Шостак получит шанс?

– Естественно, иначе зачем было везти его сюда. Можете уже написать — завтра в игре против Словении он будет в воротах.

– Другие изменения?

– Участие Костицына под вопросом — ему разбили локоть, врач сейчас разбирается. Вроде бы ничего опасного, но здесь все-таки не чемпионат мира, острой необходимости рисковать и играть через «не могу» нет. Тем более что вакансию может заместить Амброжейчик.

– Кто тогда будет капитаном?

– У нас два ассистента, вы кого бы предпочли?

– Оба достойны, мы бы бросили монету.

– Ну вот, сами подсказали выход. Шучу, капитаном будет Стасенко, – сказал Захаров.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал победу над французами (4:2) в стартовом матче «Турнира четырех наций» в Лиепае и наметил контуры...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Клопп о матче с «Ман Сити»: «Весь мир будет наблюдать за этой игрой. Я бы 100% посмотрел»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джинсовые ветровки женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика