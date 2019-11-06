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Ирина Кривко и Динара Алимбекова посетили свою малую родину - Чаусы и Сенно

07.11.2019 21:10 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Свои подарки к знаковой дате преподнесли землякам и олимпийские чемпионки Пхенчхана Ирина Кривко и Динара Алимбекова. Перед стартом нового сезона (а он запланирован на 29 ноября в шведском Эстерсунде) свою малую родину - Чаусы и Сенно - девушки посетили вместе с сотрудниками федерации практически в полном составе. Что тоже не лишено символического смысла в год 60-летия отечественного биатлона.
 
 
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Свои подарки к знаковой дате преподнесли землякам и олимпийские чемпионки Пхенчхана Ирина Кривко и Динара Алимбекова. Перед стартом нового сезона (а он...
 
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