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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ирина Кривко и Динара Алимбекова посетили свою малую родину - Чаусы и Сенно Свои подарки к знаковой дате преподнесли землякам и олимпийские чемпионки Пхенчхана Ирина Кривко и Динара Алимбекова. Перед стартом нового сезона (а он...

Свои подарки к знаковой дате преподнесли землякам и олимпийские чемпионки Пхенчхана Ирина Кривко и Динара Алимбекова. Перед стартом нового сезона (а он запланирован на 29 ноября в шведском Эстерсунде) свою малую родину - Чаусы и Сенно - девушки посетили вместе с сотрудниками федерации практически в полном составе. Что тоже не лишено символического смысла в год 60-летия отечественного биатлона.