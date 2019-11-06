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Юрий Вернидуб: «В «Шахтере» есть все, чтобы, наконец, сделать этот шаг и добиться чемпионства. Я люблю, когда есть вызов»

07.11.2019 22:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Новый главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал свое сегодняшнее назначение, рассказал о своем тренерском штабе и поделился мнением о силе чемпионата Беларуси.

– Успели немножко освоиться?

– В процессе. Посмотрел, где ребята работают, в каких условиях. Познакомился с игроками и персоналом.

– В целом, как хорошо знакомы с белорусским футболом?

– Всегда следил за чемпионатом Беларуси. Знал, что здесь в последние годы было три гранда: «Динамо-Минск», как бы они не выступали сейчас – это бренд; БАТЭ – многократный участник групповых этапов еврокубков; «Шахтер» – команда, которая всегда в тройке призеров.

В нынешнем году о себе очень серьезно заявляет «Динамо-Брест». Понимаю, что здесь хороший чемпионат. Взять даже тот факт, что его разыгрывают 16 клубов. На постсоветском пространстве мало осталось таких первенств. В Украине сейчас, например, 12 команд в премьер-лиге. Да, есть планы, чтобы со следующего года было 14 команд, через год – 16. Я считаю, что это оптимальный вариант. В Беларуси это уже есть. Опять же, я выше назвал четыре клуба, но есть еще «Ислочь», которая показывает хороший зрелый футбол. Есть «Городея», есть «Торпедо-БелАЗ» – много хороших команд.

Да, произошла ситуация с минским «Торпедо», команда не доиграла чемпионат. Думаю, это единичный случай. В Украине, к сожалению, в последние годы такое бывало не раз.

– По сообщениям в прессе у вас было несколько вариантов развития карьеры, но вы выбрали «Шахтер». Почему?

– Во-первых, условия для работы очень хорошие: поля, база. Это меня подкупило. Второе – это то, что есть задачи. Есть возможность и себя реализовать как тренера, и футболистам помочь в развитии. Есть все, чтобы, наконец, сделать этот шаг и добиться чемпионства. Я люблю, когда есть вызов. Сделаю все возможное, чтобы убедить ребят в том, что они могут это сделать. Подбор футболистов хороший.

– Это больше заход на будущий сезон. В текущем же осталось еще три тура. Какие цели на эти игры?

– Ближайшую игру со «Славией» будет проводить Сергей Никифоренко. Он лучше знает ребят. Для нас это будет возможность посмотреть игру вживую. Я отсмотрел много матчей «Шахтера» по видео, но вживую – это совсем другое. Будет возможность оценить команду. После этой игры мы дадим возможность ребятам отдохнуть, как раз есть перерыв на матчи сборных. И после выходных мы приступим к работе конкретно.

– Вы будете как-то влиять на выбор состава на матч с Мозырем, подсказывать?

– Нет. Влезать я не буду. Мы с Никифоренко пообщались около часа, обменялись мнениями, но не более. Мне сейчас интересно посмотреть игру, лучше узнать ребят, их отношение. Я надеюсь, что они проявят себя настоящими профессионалами. Есть еще три матча в этом году. Нужно играть и бороться до конца.

– Поговорим о вашем тренерском штабе.

– Это люди, с которыми я проработал очень длительный период. Валерий Михайленко – он будет отвечать за подготовку к матчам и анализ соперников, работать с теми датчиками, которые будут помогать нам определять состояние футболистов. Плюс, работа с видеозаписями тренировок. Особенно, тренировок тактического плана, чтобы увидеть, что у нас получается, а что нужно поправить. Подсчет всех технико-тактических действий также будет за ним.

Тренер вратарей – Александр Ногин. Считаю, очень сильный специалист. После работы с ним ребята попадали в национальную сборную и там хорошо себя проявляли. Лунин – это, пожалуй, самый яркий пример. Понятно, что многое зависело от самого голкипера, но та работа, которую провел Александр Васильевич, ему сильно помогла. Есть примеры двух вратарей-однофамильцев Алексея и Никиты Шевченко, которые при нем добились того, что стали основными игроками команды премьер-лиги и заслужили право представлять страну на международной арене.

Игорь Фокин будет отвечать за физическую подготовку всей команды и за линию обороны. Естественно, на него тоже ложиться огромный объем работы.

Пока со мной приехали эти люди. На зимних сборах к нам присоединится еще один тренер – мой первый помощник. Он будет отвечать за тактическое построение. Пока не буду говорить имя, все может быть. Надеюсь, что он к нам доедет.

– Какую игру нам ждать от «Шахтера» под вашим началом?

– Ту схему игры, которую я люблю, сейчас не хочу озвучивать. Все увидят ее позже. Могу сказать, что мы с тренерским штабом и футболистами постараемся сделать все, чтобы мы показывали достаточно интересный футбол, который будет приносить очки и который, возможно, наконец, даст нам выполнить задачу, стоящую уже столько лет.

Однозначно, что будем доверять молодежи. Постараемся конкретно отследить и просмотреть ребят из дубля. Эта связь будет налажена. Вертикаль должна быть выстроена. По крайней мере, U-19 и U-21 должны работать под ту схему и те требования, которые предъявляются первой команде. Я буду присутствовать на тренировках юношей и, возможно, где-то подсказывать тренерам, чтобы ребята быстрее адаптировались, – сказал Вернидуб.

«Шахтер» возглавил интересный украинец: был капитаном «Зенита» (сейчас в Россию ни ногой) и впечатлил Моуринью

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новый главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал свое сегодняшнее назначение, рассказал о своем тренерском штабе и поделился мнением о силе...
 
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