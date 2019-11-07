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ЦСКА Гончаренко набрал первое очко в Лиге Европы, но остался на последнем месте в группе

08.11.2019 01:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 4-го тура Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» на выезде (0:0).

Армейцы, которые в первых трех матчах потерпели три поражения, набрали первое очко, но по-прежнему идут последними в группе.

Лидирует в группе H с 10 очками «Эспаньол», разгромивший «Лудогорец» (6:0) и досрочно обеспечивший себе выход в плей-офф.

Болгарская команда с шестью очками осталась на второй позиции, «Ференцварош» с пятью очками – третий.

У ЦСКА остаются шансы выйти в плей-офф со второго места. Для этого команде Виктора Гончаренко нужно в оставшихся двух матчах обыгрывать «Эспаньол» и «Лудогорец», причем в игре с болгарской командой необходима победа минимум с разницей в четыре мяча, так как в первом матче армейцы проиграли 1:5.

Однако если «Ференцварош» в своих оставшихся матчах одержит хотя бы одну победу, ЦСКА лишится шансов на выход в 1/16 финала вне зависимости от своих результатов.

 

 
 
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В матче 4-го тура Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» на выезде (0:0).
 
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