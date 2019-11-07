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НБА. «Финикс» – «Майами», «Клипперс» против «Портленда» и другие матчи

08.11.2019 00:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

В Финиксе сойдутся «Санз» и «Хит», которые стали открытиями на старте сезона. «Клипперс» с Ленардом примут «Портленд» Лилларда.

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Бостон 74:90 (4 четверть)
Дата проведения
8 ноября, 04.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Превью

Сан-Антонио – Оклахома-Сити 81:74 (3 четверть)
Дата проведения
8 ноября, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

Финикс – Майами 57:64 (2 четверть)
Дата проведения
8 ноября, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Превью

Клипперс – Портленд
Дата проведения
8 ноября, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
 
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