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НБА. «Финикс» – «Майами», «Клипперс» против «Портленда» и другие матчи
08.11.2019 00:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
В Финиксе сойдутся «Санз» и «Хит», которые стали открытиями на старте сезона.
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
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