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Поляк Витольд Банька утвержден на пост нового президента WADA

08.11.2019 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) утвердил министра спорта и туризма Польши Витольда Баньку на пост нового главы организации.

Решение было принято в ходе Всемирной антидопинговой конференции в польском Катовице. Кандидатура Баньки была поддержана Советом Европы и представителями органов государственной власти, входящими в состав руководства WADA.

«Это важный момент в моей жизни. Спасибо за оказанное доверие. Символично, что решение было принято здесь, в Катовице, родном для меня регионе.

Скромность и работа – принципы, которым я следовал на посту министра спорта и туризма Польши, и я обещаю, что буду следовать им на посту президента WADA. Мы едины сердцем и душой в том, чтобы очистить спорт, создать справедливую среду для чистых спортсменов, построить сильную антидопинговую систему.

Я обещаю делать все возможное, чтобы построить мосты между всеми заинтересованными в этом сторонами, буду открыт к обсуждению всех вопросов. Я уверен, что вместе мы усилим антидопинговую систему и сделаем мировой спорт лучше», – цитирует Баньку ТАСС.

35-летний Банька вступит в должность с 1 января 2020 года. Он сменит на этом посту британца Крэйга Риди, который возглавлял WADA с 2013 года.

 
 
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Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) утвердил министра спорта и туризма Польши Витольда Баньку на пост нового главы организации.
 
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