|
Виктор Гончаренко: «ЦСКА из последних сил будет цепляться за выход из группы»
08.11.2019 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 4-го тура группового этапа
– Мы расстроены, что не выиграли. Очень сильно хотели завоевать первую победу и переломить серию. Мы начали турнир кувыркаясь, играя то вверх, то вниз. Так и продолжаем. Были близки к победе, но свои моменты не реализовали. Действовал с мячом нервозно, мало рисковали. Могли более быстро выходить в атаки, а не ждать. Острее могли находить решения.
– После «Уфы» вас порадовал только результат. Сегодня что-то было хорошее?
– Нельзя сравнивать эти матчи. Разные турниры, составы. Мы улучшили игру в обороне, но продолжаем транжирить моменты, которые есть в атаке.
– Почему поменяли Магнуссона?
– В том числе потому, что у
– Чем объяснить промах Сигурдссона?
– Будем говорить об одном и том же. Давила неудачная серия и то, что не забиваем. Когда забиваешь, более уверенно действуешь.
– У ЦСКА остались шансы на выход. Будете за них цепляться?
– Из последних сил. Можно не сомневаться, – сказал Гончаренко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)