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Виктор Гончаренко: «ЦСКА из последних сил будет цепляться за выход из группы»

08.11.2019 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0).

– Мы расстроены, что не выиграли. Очень сильно хотели завоевать первую победу и переломить серию. Мы начали турнир кувыркаясь, играя то вверх, то вниз. Так и продолжаем. Были близки к победе, но свои моменты не реализовали. Действовал с мячом нервозно, мало рисковали. Могли более быстро выходить в атаки, а не ждать. Острее могли находить решения.

– После «Уфы» вас порадовал только результат. Сегодня что-то было хорошее?

– Нельзя сравнивать эти матчи. Разные турниры, составы. Мы улучшили игру в обороне, но продолжаем транжирить моменты, которые есть в атаке.

– Почему поменяли Магнуссона?

– В том числе потому, что у «Ференцвароша» быстрые нападающие. Хердюр – высокорослый и в конце устает. Нужен был свежий игрок, более быстрый, чтобы предотвращать атаки соперника. Выпускать кого-то вместо Чалова, Сигурдссона и Влашича не было смысла. Они сегодня хорошо двигались.

– Чем объяснить промах Сигурдссона?

– Будем говорить об одном и том же. Давила неудачная серия и то, что не забиваем. Когда забиваешь, более уверенно действуешь.

– У ЦСКА остались шансы на выход. Будете за них цепляться?

– Из последних сил. Можно не сомневаться, – сказал Гончаренко.

 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0).
 
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