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Турнир четырех наций. Беларусь против Словении
08.11.2019 09:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Турнир четырех наций
Лиепая, Латвия
Турнирное положение: Беларусь – 3 очка (1 матч), Латвия – 2 (1), Словения – 1 (1), Франция – 0 (1).
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Турнир четырех наций Лиепая, Латвия Турнирное положение: Беларусь – 3 очка (1 матч), Латвия – 2 (1), Словения – 1 (1), Франция – 0 (1).
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