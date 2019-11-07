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Марцел Личка: «У меня есть возможность продлить контракт с «Динамо». Я должен получить очень хорошее предложение, чтобы покинуть Брест»
08.11.2019 11:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка признался, что не против продлить контракт с клубом.
«У меня есть возможность продлить контракт. Я еще не думал о будущем, но хотел бы остаться здесь еще на год. Мы провели очень хороший сезон, я бы не хотел убегать отсюда. Я должен получить очень хорошее предложение, чтобы покинуть Брест.
Я еще молод, у меня есть время для перемен. Пока я думаю только об этой единственной победе, которая отделяет нас от чемпионства», – сказал Личка.
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Марцел Личка: «У меня есть возможность продлить контракт с «Динамо». Я должен получить очень хорошее предложение, чтобы покинуть Брест»
Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка признался, что не против продлить контракт с клубом.
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