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Марцел Личка: «У меня есть возможность продлить контракт с «Динамо». Я должен получить очень хорошее предложение, чтобы покинуть Брест»

08.11.2019 11:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка признался, что не против продлить контракт с клубом.

«У меня есть возможность продлить контракт. Я еще не думал о будущем, но хотел бы остаться здесь еще на год. Мы провели очень хороший сезон, я бы не хотел убегать отсюда. Я должен получить очень хорошее предложение, чтобы покинуть Брест.

Я еще молод, у меня есть время для перемен. Пока я думаю только об этой единственной победе, которая отделяет нас от чемпионства», – сказал Личка.

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка признался, что не против продлить контракт с клубом.
 
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