Марцел Личка: «У меня есть возможность продлить контракт с «Динамо». Я должен получить очень хорошее предложение, чтобы покинуть Брест»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка признался, что не против продлить контракт с клубом.

«У меня есть возможность продлить контракт. Я еще не думал о будущем, но хотел бы остаться здесь еще на год. Мы провели очень хороший сезон, я бы не хотел убегать отсюда. Я должен получить очень хорошее предложение, чтобы покинуть Брест.

Я еще молод, у меня есть время для перемен. Пока я думаю только об этой единственной победе, которая отделяет нас от чемпионства», – сказал Личка.