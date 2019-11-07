14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета. Питание при сахарном диабете

Источник материала: Кобринский вестник

Ежегодно 14 ноября во всем мире проходит Всемирный день диабета. Эта дата выбрана в знак признания заслуг канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга , родившегося 14 ноября 1891 года, который совместно с Джоном Маклеодом и Чарльзом Бестом открыл инсулин (гормон, регулирующий содержание сахара в крови), за что ему была присуждена Нобелевская премия.

Этот день служит важным напоминанием всему человечеству о том, что распространённость заболевания неуклонно возрастает. Цель проведения Всемирного дня диабета – повысить уровень информированности населения о проблемах диабета и связанных с ним осложнениях. Логотипом Всемирного дня диабета является синий круг .

Сахарный диабет является серьезной медико-социальной проблемой XXI века и входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации населения и смерти. Актуальность проблемы обусловлена масштабностью распространения сахарного диабета. Согласно данным Международной Федерации Диабета, двадцать лет назад количество людей с диагнозом «сахарный диабет» во всем мире не превышало 30 миллионов. Сегодня количество пациентов с сахарным диабетом составляет 400 миллионов, а к 2040 году их число увеличится до 640 миллионов человек. Следовательно, катастрофический рост числа заболевших принимает характер неинфекционной эпидемии . Большинство лиц с диагнозом «сахарный диабет» не осознают серьезность своего заболевания и зачастую не получают адекватного лечения, препятствующего развитию необратимых осложнений.





Диабет – это серьезное хроническое заболевание, которое развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, или когда организм не может эффективно использовать выработанный им инсулин.

В настоящее время известно два типа сахарного диабета. Сахарный диабет первого типа – инсулинозависимый, которым в основном страдают молодые люди в возрасте до 30 лет. Диабет второго типа – инсулинонезависимый, диабет пожилых людей. У таких больных инсулин вырабатывается, и, соблюдая диету, ведя активный образ жизни, они могут добиться того, что довольно продолжительное время уровень сахара будет соответствовать норме, а осложнений благополучно удастся избежать.

Симптомы диабета первого типа могут появиться внезапно. Они включают чрезмерное мочеотделение, жажду, постоянное чувство голода, потерю веса, изменение зрения и усталость. Диабет второго типа в значительной мере является результатом излишнего веса и малоподвижного образа жизни. Симптомы могут быть сходными с симптомами диабета первого типа, но часто являются менее выраженными. В результате болезнь может быть диагностирована по прошествии нескольких лет после ее начала, после возникновения осложнений.







Для профилактики или отсрочивания диабета второго типа эффективны простые меры по поддержанию здорового образа жизни. Необходимо добиться здорового веса тела и поддерживать его, быть физически активным, придерживаться здорового питания, уменьшить потребление сахара и насыщенных жиров, воздерживаться от употребления табака.

Людям, которые страдают от сахарного диабета, нужно тщательно следить за своим меню. Диабетическая диета – это режим здорового питания, который богат питательными веществами, но содержит мало жира и калорий.

Можно ли есть углеводы при диабете

Углеводы в организме превращаются в глюкозу, в результате чего уровень сахара в крови повышается. К источникам углеводов относятся хлеб, крупы, рис, макаронные изделия, молоко, крахмалистые овощи, фрукты, соки и сладости. В первую очередь углеводы должны поступать в организм из свежих фруктов, овощей и цельных зерен. Эти продукты содержат много клетчатки и не будут так быстро поднимать уровень сахара. Они также богаты витаминами и минералами.

Белки в диабетическом питании

Важно отдавать предпочтение нежирным белковым продуктам. Акцент нужно делать на таких продуктах, как курица, индейка или рыба. Другие полезные источники белка включают соевые продукты, обезжиренные сыры, бобовые (чечевица, фасоль и так далее). Источники белка не содержат глюкозы, поэтому они не повысят уровень сахара, если только они не панированные.

Стоит ли избегать жиров при диабете

Жиры не влияют на уровень сахара в крови, но специалисты рекомендуют диету, бедную насыщенными жирами и трансжирами, чтобы снизить риск сердечных заболеваний. Пища, богатая насыщенными жирами – это полуфабрикаты, колбасные изделия, бекон, сливочное масло, сливочные соусы, пальмовое масло и кокосовое масло. Транс-жиры в основном содержатся в выпечке, маргарине и некоторых блюдах фаст-фуда, например, в картофеле-фри. В основном в рационе должны присутствовать мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. Полезные источники таких жиров – это авокадо, миндаль, грецкие орехи и оливковое масло.

Почему нужно сократить употребление соли при диабете

Хотя соль не влияет на уровень сахара, сердечные болезни у диабетиков встречаются часто. Кардиологи рекомендуют сократить уровень ежедневного потребления соли до 1 500 мг или меньше. Пища с высоким содержанием соли – это соленые закуски типа чипсов и попкорна, полуфабрикаты и фаст-фуд. Диета с низким содержанием соли помогает снизить риск сердечнососудистых заболеваний и высокого артериального давления.

Какие продукты не только можно, но и нужно есть диабетикам

При диабете важнее не то, что вы едите, а то, сколько и как часто вы едите. Тем не менее, есть продукты, рекомендуемые людям с диабетом. Эти продукты содержат мало жиров, холестерина, соли и добавленного сахара.

Бобовые – б огатые клетчаткой и белком, но содержащие мало насыщенных жиров, бобовые являются прекрасной пищей при диабете. Попробуйте различные виды фасоли. Можно использовать сушеную или консервированную фасоль. Консервированную фасоль сначала обязательно нужно процедить и сполоснуть, чтобы удалить излишки соли и консервантов.

огатые клетчаткой и белком, но содержащие мало насыщенных жиров, бобовые являются прекрасной пищей при диабете. Попробуйте различные виды фасоли. Можно использовать сушеную или консервированную фасоль. Консервированную фасоль сначала обязательно нужно процедить и сполоснуть, чтобы удалить излишки соли и консервантов. Темно-зеленые листовые овощи – шпинат, листовая и кудрявая капуста. Эти продукты можно употреблять в неограниченном количестве. Они бедны углеводами и калориями. Для хорошего баланса ешьте также крахмалистые овощи: картофель, кукурузу и горошек.

шпинат, листовая и кудрявая капуста. Эти продукты можно употреблять в неограниченном количестве. Они бедны углеводами и калориями. Для хорошего баланса ешьте также крахмалистые овощи: картофель, кукурузу и горошек. Фрукты – с тарайтесь есть больше сезонных фруктов. Клетчатку, антиоксиданты, витамины и многое другое вы получаете, когда едите фрукты, цитрусовые, ягоды и помидоры. Выбирайте грейпфруты, апельсины, лимоны и лайм. Попробуйте чернику, клубнику и другие ягоды.

тарайтесь есть больше сезонных фруктов. Клетчатку, антиоксиданты, витамины и многое другое вы получаете, когда едите фрукты, цитрусовые, ягоды и помидоры. Выбирайте грейпфруты, апельсины, лимоны и лайм. Попробуйте чернику, клубнику и другие ягоды. Цельные зерна – и збегайте переработанных круп, ешьте пророщенные зерна и отруби. Ешьте ячмень, овсянку, пшеничные хлебцы, богатые клетчаткой крупы, коричневый рис. Избегайте белого хлеба, сдобной выпечки и традиционных макаронных изделий. Кроме того, что цельнозерновые продукты хороши для диабетиков, они являются хорошим источником клетчатки и калия.

збегайте переработанных круп, ешьте пророщенные зерна и отруби. Ешьте ячмень, овсянку, пшеничные хлебцы, богатые клетчаткой крупы, коричневый рис. Избегайте белого хлеба, сдобной выпечки и традиционных макаронных изделий. Кроме того, что цельнозерновые продукты хороши для диабетиков, они являются хорошим источником клетчатки и калия. Молочные продукты – о безжиренное молоко и обезжиренный йогурт – это продукты, которые обеспечат организм кальцием и витамином D. Избегайте йогурта с избыточным добавлением сахара. Яйца являются хорошим источником белка, но они богаты холестерином. Вам можно употреблять не более 200 мг холестерина в день. Также избегайте выпечки на твердых жирах и маргарине, поскольку в них много транс-жиров.

безжиренное молоко и обезжиренный йогурт – это продукты, которые обеспечат организм кальцием и витамином D. Избегайте йогурта с избыточным добавлением сахара. Яйца являются хорошим источником белка, но они богаты холестерином. Вам можно употреблять не более 200 мг холестерина в день. Также избегайте выпечки на твердых жирах и маргарине, поскольку в них много транс-жиров. Рыба – л осось, тунец и другая рыба – это хороший источник омега-3 жирных кислот. Треска и палтус тоже полезны, поскольку в них меньше цельных жиров, чем в мясе и птице. Избегайте сильно зажаренной или панированной рыбы. По мнению экспертов, вам нужно съедать от 200 до 250 граммов такой пищи в неделю.

осось, тунец и другая рыба – это хороший источник омега-3 жирных кислот. Треска и палтус тоже полезны, поскольку в них меньше цельных жиров, чем в мясе и птице. Избегайте сильно зажаренной или панированной рыбы. По мнению экспертов, вам нужно съедать от 200 до 250 граммов такой пищи в неделю. Орехи и семена – г орсть орехов – это прекрасная закуска для больных диабетом. Орехи богаты полезными жирами, магнием и клетчаткой. Попробуйте миндаль, грецкие орехи, арахис, семечки подсолнуха, льняное семя, и так далее. Ешьте их в чистом виде, без соли. Несмотря на то, что это полезные продукты, ешьте их экономно, поскольку они высококалорийны.

орсть орехов – это прекрасная закуска для больных диабетом. Орехи богаты полезными жирами, магнием и клетчаткой. Попробуйте миндаль, грецкие орехи, арахис, семечки подсолнуха, льняное семя, и так далее. Ешьте их в чистом виде, без соли. Несмотря на то, что это полезные продукты, ешьте их экономно, поскольку они высококалорийны. Можно ли заниматься спортом при диабете

Помимо здоровой диеты, регулярные физические упражнения также могут помочь контролировать уровень сахара в крови. Упражнения помогают сбросить вес или поддерживать здоровый вес, что помогает контролировать уровень сахара. Кроме того, упражнения поддерживают здоровье сердца и мышечную массу.

Лариса СТАНКЕВИЧ, помощник врача-гигиениста Кобринского ЗЦГиЭ.

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