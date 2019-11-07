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Варди – игрок октября в АПЛ. Он забил 4 гола в 3 матчах
08.11.2019 14:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
В прошлом месяце 32-летний англичанин забил 4 гола в 3 матчах чемпионата Англии.
Он обошел полузащитника Джека Грилиша («Астон Вилла»), хавбека Илкая Гюндогана («Манчестер Сити»), вратаря Дина Хендерсона («Шеффилд Юнайтед»), полузащитника Юри Тилеманса («Лестер») и вингера Виллиана («Челси»).
Также Варди
Лучший игрок был определен совместным голосованием болельщиков, капитанов клубов Премьер-лиги и экспертов.
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Нападающий «Лестера» Джейми Варди признан лучшим игроком октября в АПЛ.
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