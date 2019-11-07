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Молодежная сборная Беларуси по хоккею сегодня проведет второй матч в рамках "Турнира четырех"

08.11.2019 15:03 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Молодежная сборная Беларуси по хоккею сегодня проведет второй матч в рамках "Турнира четырех" в Бобруйске. В соперниках у хозяев сверстники из Австрии. В первом туре оппонент уступил датчанам, белорусы же были сильнее Латвии - 1:0. Прямая трансляция встречи начнется в 16:50 на телеканале "Беларусь 5".
 
 
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Молодежная сборная Беларуси по хоккею сегодня проведет второй матч в рамках "Турнира четырех" в Бобруйске. В соперниках у хозяев сверстники из Австрии. В первом...
 
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