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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Молодежная сборная Беларуси по хоккею сегодня проведет второй матч в рамках "Турнира четырех" Молодежная сборная Беларуси по хоккею сегодня проведет второй матч в рамках "Турнира четырех" в Бобруйске. В соперниках у хозяев сверстники из Австрии. В первом...

Молодежная сборная Беларуси по хоккею сегодня проведет второй матч в рамках "Турнира четырех" в Бобруйске. В соперниках у хозяев сверстники из Австрии. В первом туре оппонент уступил датчанам, белорусы же были сильнее Латвии - 1:0. Прямая трансляция встречи начнется в 16:50 на телеканале