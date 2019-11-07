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Моуринью хочет подписать с «Баварией» контракт до 2022 года
08.11.2019 16:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить «Баварию», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скиры.
Португальский специалист запрашивает у немецкого клуба контракт сроком до 2022 года. «Бавария» обдумывает данное предложение.
Предполагается, что решение будет принято во время перерыва на матчи сборных.
Ранее сообщалось, что мюнхенцы рассматривают кандидатуры Эрика тен Хага, возглавляющего «Аякс», или главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля. Также «Бавария» отказала Арсену Венгеру.
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить «Баварию», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скиры.
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