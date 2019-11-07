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НХЛ. «Тампа» сыграет с «Баффало» в Стокгольме, «Детройт» примет «Бостон», «Эдмонтон» против «Нью-Джерси»
08.11.2019 17:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Тампа» сыграет с «Баффало» в Стокгольме на «Глобен-Арене» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ. «Тампа» сыграет с «Баффало» в Стокгольме, «Детройт» примет «Бостон», «Эдмонтон» против «Нью-Джерси»
«Тампа» сыграет с «Баффало» в Стокгольме на «Глобен-Арене» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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