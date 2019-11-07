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НХЛ. «Тампа» сыграет с «Баффало» в Стокгольме, «Детройт» примет «Бостон», «Эдмонтон» против «Нью-Джерси»

08.11.2019 17:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Тампа» сыграет с «Баффало» в Стокгольме на «Глобен-Арене» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Тампа-Бэй
Дата проведения
8 ноября, 22.00, «Глобен-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Бостон
Дата проведения
9 ноября, 03.30, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Ванкувер
Дата проведения
9 ноября, 04.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Нью-Джерси
Дата проведения
9 ноября, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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«Тампа» сыграет с «Баффало» в Стокгольме на «Глобен-Арене» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
 
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